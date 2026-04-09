Kirchweih Leutershausen auf dem Festplatz

Vom 4. bis 7. September 2026 feiert Leutershausen seine Kirchweih

Unterstützt wird dieses Wochenende wieder vom TVL, dem FC Wiedersbach-Neunkirchen, der FFW Leutershausen und natürlich von den Kerwabuam- und madli Leutershausen!

Freitag

17.00 Uhr Festplatzbetrieb

18.30 Uhr der Kirchweihumzug zum Festplatz, wo der Kirchweihbaum aufgestellt wird und

um 19.30 Uhr der Bieranstich stattfindet. Es spielt die Band "Bayernmän" im Festzelt.

Samstag

14.00 Uhr Festplatzbetrieb

17.00 Uhr Spezialitäten vom Grill im Festzelt

19.00 Uhr Mallorca-Party mit "DJ Biddie"

Sonntag

9.30 Uhr Kirchweihgottesdienst im Festzelt

11.00 Uhr Mittagstisch im Festzelt, ab 12.00 Uhr spielt die "Blaskapelle Dürrwangen"

13.00 Uhr Festplatzbetrieb, verkaufsoffener Sonntag; das Museum am Unteren Tor hat geöffnet

14.00 Uhr die Kita Regenbogen lädt im Festzelt zum Kirchweih-Café ein; Zauberer Helmuto sorgt für Kinderunterhaltung und die Geschäfte Leutershausens zum Bummeln.

19.00 Uhr Kirchweihabend mit den "Frankenbengel"

Montag

Wirtshaus-Kerwa-Montag mit "Franken Vollgas" - vormittags musikalischer Wirtshausspaziergang durchs Städtle. Ab 14.00 Festplatzbetrieb mit Vergnügungspark. und wie immer am Kirchweih-Montag findet die Kletterbaum-Aktion statt.

Das TVL-Team lädt zeitgleich in den Biergarten am Festplatz ein!