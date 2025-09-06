Altstadtgenuss mit Straßenmusik 2025

Der Altstadtgenuss lädt zu genau diesem ein: Genießen Sie das Ambiente und die Musik in der Altstadt!
Neben den musikalischen Genuss liegt der Fokus auch auf den kulinarischen Highlights aus der Region. Zahlreiche Stände präsentieren und verkaufen in der gesamten Wassertrüdinger Altstadt regionale Produkte, selbsthergestellte Waren und einheimische Speisen.
Der Genussmarkt lädt zum Bummeln und Verweilen ein und zeigt die Vielfältigkeit der drei Landkreise Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen und Donau-Ries. Abgerundet wird der Markt mit toller Straßenmusik.
Samstag, 06.09.2025 | 16:00 bis 24:00 Uhr
ab 16:00 Uhr Street-Food und Straßenmusik
ab 16:00 Uhr Musik mit MamaBean
ab 17:30 Uhr Musik mit Andreas Cipa und Ralph Thiede
ab 17:30 Uhr Musik mit Gerhard Kübler
ab 19:30 Uhr Tape Jam - live mit 80er Rock Hits
Sonntag, 07.09.2025 | 10:30 bis 18:00 Uhr
10:00 Uhr Kirchweih Gottesdienst mit Posaunenchor, Evang. Kirche, anschließend Weißwurstfrühstück
ab 10:30 Uhr Street-Food, Musik, Familienprogramm
ab 11:00 Uhr Blaskapelle Frankenhofen, Frühschoppen
ab 12:00 Uhr Eichi und der Spaßkoffer mit seinem Zauber- und Stelzenprogramm
ab 13:00 Uhr Musik mit den Sonatoren
14:00 Uhr Auftritt Dance 14s
15:00 Uhr Auftritt Geilsheimer Volkstanzgruppe
ab 15:30 Uhr Musik mit Diana Ortner
16:15 Uhr Auftritt Europa Showtanz Garde
bis 17:00 Uhr Kirchweihflohmarkt, Bahnhofstraße
Essen & Trinken
Oettinger Ausschankwagen
Lecker-Langosch
Bunchuai Popp Thai Imbiss
Kilian Süße Sachen
Sandner's Fischgenuss
bb "keinSchmarrn" – satt & glücklich
Simon's Diner
Lieblings GRIECHE GmbH
Kreischer´s Kartoffelhütte
Kaffee-Karre
crepes-lecker
alles was prickelt – time for wine
Roku´s mobile Pizzeria
Schnecks Eiszauber
Süßwaren
Jägerverein Wassertrüdingen mit Wildcurrywurst (nur sonntags)
Europa-Showtanz-Garde Cocktailbar
Unterhaltung & Kinderprogramm
Kinderkarrussell von Familie Weiß
Buttons presse - Evang. Kita „Unterm Himmelszelt“
Baumscheiben bemalen und basteln - Jägerverein Wassertrüdingen
Waldquiz mit Preisen und Taschen bedrucken - Tree Planting Project
Basteln, Familien-, Rate-, Aktionsspiele - SPD Wassertrüdingen – Hesselberg
Musikinstrumente ausprobieren und spielen - Jugendkapelle Gunzenhausen
Apfelsaft pressen, Aktionen rund um den Apfel - Obst- und Gartenbauverein
Kinderschminken - Europa-Show-Tanzgarde