Altstadtgenuss mit Straßenmusik 2025

Der Altstadtgenuss lädt zu genau diesem ein: Genießen Sie das Ambiente und die Musik in der Altstadt!

Neben den musikalischen Genuss liegt der Fokus auch auf den kulinarischen Highlights aus der Region. Zahlreiche Stände präsentieren und verkaufen in der gesamten Wassertrüdinger Altstadt regionale Produkte, selbsthergestellte Waren und einheimische Speisen.

Der Genussmarkt lädt zum Bummeln und Verweilen ein und zeigt die Vielfältigkeit der drei Landkreise Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen und Donau-Ries. Abgerundet wird der Markt mit toller Straßenmusik.

Samstag, 06.09.2025 | 16:00 bis 24:00 Uhr

ab 16:00 Uhr Street-Food und Straßenmusik

ab 16:00 Uhr Musik mit MamaBean

ab 17:30 Uhr Musik mit Andreas Cipa und Ralph Thiede

ab 17:30 Uhr Musik mit Gerhard Kübler

ab 19:30 Uhr Tape Jam - live mit 80er Rock Hits

Sonntag, 07.09.2025 | 10:30 bis 18:00 Uhr

10:00 Uhr Kirchweih Gottesdienst mit Posaunenchor, Evang. Kirche, anschließend Weißwurstfrühstück

ab 10:30 Uhr Street-Food, Musik, Familienprogramm

ab 11:00 Uhr Blaskapelle Frankenhofen, Frühschoppen

ab 12:00 Uhr Eichi und der Spaßkoffer mit seinem Zauber- und Stelzenprogramm

ab 13:00 Uhr Musik mit den Sonatoren

14:00 Uhr Auftritt Dance 14s

15:00 Uhr Auftritt Geilsheimer Volkstanzgruppe

ab 15:30 Uhr Musik mit Diana Ortner

16:15 Uhr Auftritt Europa Showtanz Garde

bis 17:00 Uhr Kirchweihflohmarkt, Bahnhofstraße

Essen & Trinken

Oettinger Ausschankwagen

Lecker-Langosch

Bunchuai Popp Thai Imbiss

Kilian Süße Sachen

Sandner's Fischgenuss

bb "keinSchmarrn" – satt & glücklich

Simon's Diner

Lieblings GRIECHE GmbH

Kreischer´s Kartoffelhütte

Kaffee-Karre

crepes-lecker

alles was prickelt – time for wine

Roku´s mobile Pizzeria

Schnecks Eiszauber

Süßwaren

Jägerverein Wassertrüdingen mit Wildcurrywurst (nur sonntags)

Europa-Showtanz-Garde Cocktailbar

Unterhaltung & Kinderprogramm

Kinderkarrussell von Familie Weiß

Buttons presse - Evang. Kita „Unterm Himmelszelt“

Baumscheiben bemalen und basteln - Jägerverein Wassertrüdingen

Waldquiz mit Preisen und Taschen bedrucken - Tree Planting Project

Basteln, Familien-, Rate-, Aktionsspiele - SPD Wassertrüdingen – Hesselberg

Musikinstrumente ausprobieren und spielen - Jugendkapelle Gunzenhausen

Apfelsaft pressen, Aktionen rund um den Apfel - Obst- und Gartenbauverein

Kinderschminken - Europa-Show-Tanzgarde