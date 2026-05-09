Altstadtgenuss mit Straßenmusik und Familientag mit Entenrennen

Ein Wochenende voller Musik, Genuss und Unterhaltung erwartet Sie in der Wassertrüdinger Altstadt.

Beim Altstadtgenuss treffen stimmungsvolle Live-Musik, kulinarische Vielfalt und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie aufeinander. Genießen Sie besondere Momente in historischem Ambiente, entdecken Sie regionale Spezialitäten, lassen Sie sich von Straßenmusik begleiten und erleben Sie am Sonntag den beliebten Familientag.

Musikprogramm

Beim Altstadtgenuss wird die historische Altstadt zur Bühne. Auf mehreren Plätzen sorgen Musiker und Bands den ganzen Tag über für beste Unterhaltung – von entspannter Straßenmusik bis hin zu stimmungsvollen Live-Auftritten. Genießen Sie die besondere Atmosphäre der Altstadt und lassen Sie sich musikalisch durch den Tag begleiten.

Auf der Bühne:

Small Talk – unser Hauptact

MamaBean

Live-Musik in der Altstadt:

Chris Garmon

Two on the Rocks

Wolf Sörös

Blaskapelle Frankenhofen

Neben der musikalischen Unterhaltung steht vor allem der Genuss im Mittelpunkt. Zahlreiche Marktstände präsentieren regionale Produkte, handgefertigte Waren und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Der Genussmarkt zeigt die Vielfalt der Landkreise Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen und Donau-Ries und bietet für jeden Geschmack das passende Angebot.

Kulinarische Vielfalt

Lecker-Langosch – frisch zubereitete Langos-Spezialitäten

SIAMORI Foods & Catering – asiatische Köstlichkeiten

Sandner's Fischgenuss – Fischspezialitäten

Simon's Diner – saftige Burger

Kaffee-Karre – Kaffeespezialitäten und Heißgetränke

Jägerverein Wassertrüdingen – Wildburger und Wildspezialitäten

Europa-Showtanz-Garde – Bar mit erfrischenden Getränken

Crepes-Lecker – süße und herzhafte Crêpes

Hendlking – knusprige Hähnchenspezialitäten

Razz & Rübe – frische Bowls

Baumstriezelhaus – frisch gebackene Baumstriezel

Roku's mobile Pizzeria – Pizza aus dem Steinofen

Süßwaren Weiss – Süßigkeiten für Groß und Klein

Feinkost Ilios – mediterrane Feinkost und verschiedene Aufstriche

Obst- und Gartenbauverein – hausgemachte Zwetschgenknödel

Ob herzhaft oder süß, regional oder international – beim Altstadtgenuss ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Familientag mit Entenrennen

Am Sonntag wird die Wassertrüdinger Altstadt zum Treffpunkt für die ganze Familie. Freuen Sie sich auf ein buntes Programm mit Unterhaltung, Mitmachaktionen und vielen schönen Momenten für Groß und Klein.

Ein besonderes Highlight ist das Entenrennen auf der Wörnitz. Am 06. September 2026 um 14:30 Uhr gehen im Wörnitzpark wieder zahlreiche Plastik-Rennenten an den Start und liefern sich ein spannendes Rennen um die besten Plätze.

Wir freuen uns darauf, Sie beim Altstadtgenuss in Wassertrüdingen begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen ein Wochenende voller Musik, Genuss und schöner Begegnungen zu erleben.