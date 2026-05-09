Altstadtgenuss mit Straßenmusik und Familientag mit Entenrennen

Ein Wochenende voller Musik, Genuss und Unterhaltung erwartet Sie in der Wassertrüdinger Altstadt.
Beim Altstadtgenuss treffen stimmungsvolle Live-Musik, kulinarische Vielfalt und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie aufeinander. Genießen Sie besondere Momente in historischem Ambiente, entdecken Sie regionale Spezialitäten, lassen Sie sich von Straßenmusik begleiten und erleben Sie am Sonntag den beliebten Familientag.
Musikprogramm
Beim Altstadtgenuss wird die historische Altstadt zur Bühne. Auf mehreren Plätzen sorgen Musiker und Bands den ganzen Tag über für beste Unterhaltung – von entspannter Straßenmusik bis hin zu stimmungsvollen Live-Auftritten. Genießen Sie die besondere Atmosphäre der Altstadt und lassen Sie sich musikalisch durch den Tag begleiten.
Auf der Bühne:
Small Talk – unser Hauptact
MamaBean
Live-Musik in der Altstadt:
Chris Garmon
Two on the Rocks
Wolf Sörös
Blaskapelle Frankenhofen
Neben der musikalischen Unterhaltung steht vor allem der Genuss im Mittelpunkt. Zahlreiche Marktstände präsentieren regionale Produkte, handgefertigte Waren und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Der Genussmarkt zeigt die Vielfalt der Landkreise Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen und Donau-Ries und bietet für jeden Geschmack das passende Angebot.
Kulinarische Vielfalt
Lecker-Langosch – frisch zubereitete Langos-Spezialitäten
SIAMORI Foods & Catering – asiatische Köstlichkeiten
Sandner's Fischgenuss – Fischspezialitäten
Simon's Diner – saftige Burger
Kaffee-Karre – Kaffeespezialitäten und Heißgetränke
Jägerverein Wassertrüdingen – Wildburger und Wildspezialitäten
Europa-Showtanz-Garde – Bar mit erfrischenden Getränken
Crepes-Lecker – süße und herzhafte Crêpes
Hendlking – knusprige Hähnchenspezialitäten
Razz & Rübe – frische Bowls
Baumstriezelhaus – frisch gebackene Baumstriezel
Roku's mobile Pizzeria – Pizza aus dem Steinofen
Süßwaren Weiss – Süßigkeiten für Groß und Klein
Feinkost Ilios – mediterrane Feinkost und verschiedene Aufstriche
Obst- und Gartenbauverein – hausgemachte Zwetschgenknödel
Ob herzhaft oder süß, regional oder international – beim Altstadtgenuss ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Familientag mit Entenrennen
Am Sonntag wird die Wassertrüdinger Altstadt zum Treffpunkt für die ganze Familie. Freuen Sie sich auf ein buntes Programm mit Unterhaltung, Mitmachaktionen und vielen schönen Momenten für Groß und Klein.
Ein besonderes Highlight ist das Entenrennen auf der Wörnitz. Am 06. September 2026 um 14:30 Uhr gehen im Wörnitzpark wieder zahlreiche Plastik-Rennenten an den Start und liefern sich ein spannendes Rennen um die besten Plätze.
Wir freuen uns darauf, Sie beim Altstadtgenuss in Wassertrüdingen begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen ein Wochenende voller Musik, Genuss und schöner Begegnungen zu erleben.