Altstadtgenuss mit Straßenmusik

Zarte, leise Klänge aber auch rockige, laute Musik erklingen an diesem Wochenende in der Trüdinger Altstadt. Der Altstadtgenuss lädt zu genau diesem ein: Genießen Sie das Ambiente und die Musik in der Altstadt!

Neben den musikalischen Genuss liegt der Fokus auch auf den kulinarischen Highlights aus der Region. Zahlreiche Stände präsentieren und verkaufen in der gesamten Wassertrüdinger Altstadt regionale Produkte, selbsthergestellte Waren und einheimische Speisen.

Der Genussmarkt lädt zum Bummeln und Verweilen ein und zeigt die Vielfältigkeit der drei Landkreise Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen und Donau-Ries. Abgerundet wird der Markt mit toller Straßenmusik.