Theater SchaPanack spielt eine Komödie von Stefan Vogel.

Das ganze Leben hat die 75-jährige Martha in ihrem kleinen Dorf verbracht. Jetzt ist der Ehemann gestorben und das Leben scheint ihr ohne Sinn. Der familieneigene Tante-Emma-Laden lohnt sich nicht mehr und Sohn Walter, inzwischen Dorfpfarrer, möchte die Räume am liebsten ganz für seine Bibelgruppe haben. Auch der Bürgermeister Fritz hat Pläne und will den Laden als Parteibüro. Doch zum Glück ist Martha nicht allein. Ihre sehr unterschiedlichen Freundinnen Frieda, Hanni und vor allem die quirlige Lisi machen sich Sorgen über die von Depressionen gelähmte Freundin. Sie geben der ehemaligen Schneiderin eine Aufgabe, um sie abzulenken: Zum Chorfest soll sie dem Männerchor eine neue Vereinsfahne nähen. Doch beim gemeinsamen Stoffeinkauf in der Großstadt erinnert sich Martha plötzlich an ihren Jugendtraum. Nach Paris wird sie es nicht mehr schaffen, aber warum eigentlich den Traum von der eigenen Dessous-Boutique mit selbst entworfener Wäsche nicht im heimischen Laden verwirklichen?

„Altweiberfrühling" ist eine eigenständige Theaterfassung nach dem Drehbuch des Films „Die Herbstzeitlosen“ von Sabine Pochhammer & Bettina Oberli als Beneﬁz Theaterstück.

Eine vergnügliche Komödie, mit Liebe inszeniert und humorvoll auf die Bühne gebracht vom Ensemble des Theater SchaPanack mit alten und neuen Gesichtern.

Eine Komödie, die sowohl den Weg des Trauerns beschreibt als auch den überaus lustvollen Weg älterer Damen sich gegen eine verkrustete Männerwelt mit List und Tatkraft durchzusetzen, um gemeinsam in eine bessere Welt zu gehen.