Maurice Ravel (1875-1937)Rapsodie Espagnole for two pianos and percussion1. Prélude á la nuit2. Malaguena3. Habanera4. FeriaMinas Borboudakis (*1974)Choróchronos I for two pianos and percussion (1997)10. Cosmic Rain11. Sounds of the Universe12. Dance of Pleiades

- Pause -

Leonard Bernstein (1918-1990)Symphonic Dances from "West Side Story"Fassung für 2 Klaviere und SchlagzeugJelena Stojković und Yudum Çetiner, KlavierJürgen Spitschka und Manuel Perez Delgado, Percussion& Eckhard Stromer, Drumset