Nach ihrem Support für Darkpoet IAMJJ kehren die ALVAREZ KINGS nach Deutschland zurück und gastieren am 1. Dezember in Stuttgart im Keller Klub. Die vier Jungs aus Süd-Yorkshire stehen für einen Indie-Sound voller analoger Synthesizer und funkelnder Gitarren-Licks.

Die vierköpfige Band ALVAREZ KINGS formierte sich 2012 unter dem Namen einer berüchtigten südamerikanischen Straßengang.

In den Jahren 2013 und 2015 beeindruckten sie das Publikum auf der Isle of Wight, dem O2 Wireless Festival und die Massen auf der VANS Warped Tour. Support-Shows von Melanie Martinez, PVRIS und Echosmith festigten ihren Ruf als exzellente Live Band. Mit ihrer 2015er „EP Fear To Feel“ stärkten die ALVAREZ KINGS ihre Position in den USA. Spotify präsentierte den Titeltrack auf begehrten Playlists wie The Indie Mix und Ultimate Indie Playlist - in weniger als 12 Stunden wurden 40.000 Streams verzeichnet. Und Billboard und die Huffington Post applaudierten, als 2017 ihr Debüt „Somewhere Between“ erschien.