Auf den ersten Blick scheint die Sache recht einfach zu sein:

Alvaro Soler ist ein charmanter Spanier, dessen Debütalbum "Eterno Agosto" sowie die Hits "Sofia", "El Mismo Sol" und "Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song)- weltweit über 30 Gold-, Platin- und Diamant-Awards abgeräumt haben.

Er wurde für drei "Latin American Music Awards" nominiert, seine Songs wurden allein bei Spotify knapp 390 Millionen Mal gestreamt und seinen YouTube-Kanal verfolgen täglich mehr als 1,7 Millionen hingerissene Fans. Schaut man aber etwas genauer hin, ist die Sache viel interessanter: er hat eine spanische Mutter und einen deutschen Vater und lebte sieben Jahre in Tokio, bevor er nach Barcelona zurückkehrt und erst mal ein Industriedesign-Studium hinlegt.

2015 zieht er nach Berlin und nimmt sein Solo-Debüt auf, das in Deutschland aus dem Stand in die Top 5 einsteigt, in Polen, der Schweiz und Italien Platz 1 knackt und sich auch im Rest von Europa Top-Chartplatzierungen sichert, während „Sofia“ in 17Ländern souverän auf #1 geht und in 30 Ländern weltweit die Top 5 erreicht. Trotz dieser beeindruckenden Bilanz nimmt sich der 27-jährige Alvaro selbst gar nicht so ernst und legt es mit seinen Songs ganz und gar nicht auf den schnellen Ruhm an. Vielmehr geht es dem mehrsprachigen Weltenbummler darum, unterschiedliche Kulturen auf einem Dancefloor zusammenzubringen - mit ansteckenden Hooks und einer Prise Humor.Dass Selbstironie und Hitqualitäten bestens zusammenpassen, beweist Alvaro mit "La Cintura", der ersten Single aus seinem im September erscheinenden zweiten Album "Mar de Colores".

Der Track beschäftigt sich mit einem eigentlich klassischen Territorium südländischer Männer: Der Hüfte. In dieser Region macht ihnen kein Nordeuropäer was vor, denn Spanier können alles Mögliche und vor allem können sie tanzen - Alvaro ist da allerdings kein Musterbeispiel: "Als ich den Song schrieb, dachte ich die ganze Zeit, dass ich "La Cintura’, also "die Hüfte’, noch aus dem

Refrain werfen muss, denn das bin ich überhaupt nicht. Ich bin ziemlich groß und ein schlaksiger Typ, absolut kein Tänzer. Dann dachte ich aber: Warum nehme ich nicht eine Unsicherheit von mir - also die Tatsache, dass es echt albern aussieht, wenn ich tanze - und schreibe darüber. Wenn ich einfach ehrlich bin, wird es am Ende vielleicht sogar eine Stärke ..." Und die herrlich erfrischende Bitte, ihm doch dabei zu helfen, seine Hüftregion unter Kontrolle zu bekommen, verpackt Alvaro dann in einen so mitreißend gut gelaunten Refrain, dass sich sämtliche Cinturas dieser Welt selbstständig machen werden - unabhängig von ihren jeweiligen Tanz-Abzeichen. Der Sommer tanzt Alvaro und 2019 dürfen alle mit ihm tanzen!