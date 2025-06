Im Frühherbst 2024 veröffentlichte Alvaro Soler seine neue Single „Cero“, diese präsentiert er nun beim Zollernalb-Data Marktplatz Open Air 2025.

Neben dem spannenden Zusammenkommen dieser beiden musikalischen Sphären und Kulturen, sind die Lyrics des Songs nicht weniger einzigartig und wichtig. In „Cero“ geht es um das Thema des Neuanfangs in einer Welt, in der viele Dinge nicht richtig oder gut laufen. Ein aktuelles Thema also im politischen und gesellschaftlichen Klima unserer Zeit. „Der Song ist in Barcelona in meinem Studio entstanden […] ich war inspiriert von all den Dingen, die zu der Zeit in der Welt passierten und dass vieles nicht besonders gut lief.“, so der Sänger selbst zum Writing-Prozess. Er fragt demnach durchaus bewusst im Songtext, warum man nicht manchmal von Null („Cero“) anfangen kann, um manche Dinge wieder richtig zu machen. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen und wir haben nur diese eine Erde, die wir schätzen und beschützen sollten, so die Message des Songs. Und auch der Teil des Frauenchors unterstreicht die Botschaft der Lyrics. In ihrer lokalen Sprache heißt es, dass wir alle durch Gottes Gnade auf dieser Welt sind. Dankbarkeit und Wertschätzung sind also auch hier das Thema.

Der Song kommt also mit einer Botschaft, aber trägt auch die bekannte positive Ausstrahlung mit sich, die man so oder in anderer Weise immer von Alvaro Soler gewohnt ist. „Auch dieser Song soll und wird wieder der Soundtrack für viele schöne Momente von mir und meinen Fans sein“, unterstreicht er. Und dennoch ist der Song kein Abklatsch von Bekanntem, sondern auch eine Weiterentwicklung. „Meine Musik war und ist schon immer geprägt von einer Neugierde und Lust neue Dinge auszuprobieren und zusammenzubringen. Auch mit der neuen Musik versuche ich verschiedene Einflüsse zu etwas Besonderem zu kombinieren. […] dabei ist es mir wichtig, dass meine Songs nicht das positive und strahlende Gefühl verlieren, das ich so sehr schätze und das auch meine Fans von mir gewohnt sind. […] die Positivität und das Lockere, Fröhliche meiner Musik findet in der neuen Musik Ausdruck in einem Gefühl von Aufregung, Hoffnung, Aufbruch und Entdeckung. Dieses Gefühl ist schwer zu beschreiben, aber es ist etwas, das man sofort spürt, wenn man zum Beispiel „Te Imaginaba“ oder „Cero“ hört“, sagt der Künstler selbst über die Entwicklung seines Sounds. Die Reise der neuen Musik und Entdeckung der Facetten des Künstlers Alvaro Soler geht also mit „Cero“ weiter.