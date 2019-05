Always Bond - von Goldfinger bis Skyfall Teil 2

2. Teil des Workshops - nur für Sänger die auch den 1. Teil des Workshops am 19.05.2019 besucht haben - siehe Ausschreibung für den 19.05.2019

Am Anfang steht wieder Atem– und Stimmbildungstraining. Danach bekommt das Bond-Medley seinen letzten Schliff in Artikulation, Ausdruck und Choreografie, die allerdings das Auswendigsingen des gesamten Medleys voraussetzt. Schließlich wird uns eine komplette Band begleiten, so dass wir am Abend in einem großen, öffentlichen Konzert in passender, festlicher Kleidung das Ergebnis des gesamten Workshops präsentieren können.13.00 Uhr Bandprobe mit Klavier14.00 Uhr Atemtraining und intensives Einsingen Chor und Solisten14.45 Uhr Choreographie Einstudierung15.00 Uhr Gesamtprobe Chor und Band 16.30 Uhr PauseAb 18.00 Uhr Konzert in festlicher Abendgarderobe, Damen: Cocktailkleid, Herren: schwarzer Anzug mit schwarzer Fliege (wie bei „Bond“ im Casino)Wichtig: Für das große Konzert mit Bandbesetzung ist die Teilnahme aller Sänger/innen des Workshops erforderlich. Die Dozentin - Renate von RavenDie in Hamburg geborene Sopranistin und Gesangspädagogin Renate von Raven absolvierte ein privates Gesangsstudium in Hamburg, Berlin und Stuttgart. Ihre musikalische Laufbahn begann sie zunächst im "Chor der Hamburgischen Staatsoper", bevor sie ins Solofach wechselte und sich in der Region als Konzertsängerin in verschiedenen Genres (Kirchenmusik, Lied und Musiktheater) einen Namen machte. So war sie u. a. bis 2008 Ensemblemitglied im "Le Café-Théâtre" des "Kaffeehaus Hagen", Heilbronn, und sang wiederholt im "Kleinen Kammerkonzert" des "Theaters Heilbronn". Gleichzeitig widmet sich Renate von Raven als Gesangspädagogin und Stimmbildnerin intensiv dem Sängernachwuchs. 2005 übernahm sie den Fachbereich "Sologesang" an der Musikschule Obersulm. Ihre Schüler sind regelmäßig Preisträger des Wettbewerbs "Jugend musiziert". Einige studieren inzwischen Musik oder sind schon selbst im Engagement oder als freischaffende Sänger tätig. Zeitweise wirkt Renate von Raven auch als Stimmbildnerin in Chören, leitet eigene Projektchöre und ist Dozentin diverser Gesangsworkshops. Im Schuljahr 2009/10 war sie Gesangscoach beim Schulmusical "Grease" des JKG Weinsberg.