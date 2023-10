Always Moving

Hochbegabte junge Tänzer*innen, alle im Alter zwischen 17 und 22 Jahren, stürmen die Theaterbühnen. Sie gehören zu den weltbesten Tänzer*innen ihrer Generation. DanceWorks Chicago ist eine dynamische junge Compagnie, die sich der Entwicklung von zeitgenössischem Tanz verschrieben hat. Sie präsentiert unter dem Motto „Alway Moving“ unkonventionelle, pulsierende Werke neuer Choreograph*innen zu ausgefallenen Rhythmus‐ und Musikstücken mit überschäumender Lust an der Bewegung.

DanceWorks Chicago widmet sich, unter der inspirierenden künstlerischen Leitung von Julie Nakagawa, ausschließlich der Entwicklung moderner Tanzchoreographien und präsentiert zahlreiche Talente einer neuen Generation junger Tänzer*innen. Sie konzentrieren sich auf die Individualität der einzelnen Künstler, die mithilfe etablierter Choreograph*innen und Mentor*innen ermutigt werden, ihre technische Leistungsfähigkeit sowie ihre künstlerische Neugier in einen individualistischen und persönlichen Ansatz einzubringen.

„Die Möglichkeit, eine Vielzahl individueller Künstler – sowohl mit einer umfassenden klassischen als auch mit moderner Ausbildung – zusammenzubringen, macht uns als Gruppe reicher und stärker. In choreografischer Hinsicht wollen wir neue Stimmen entdecken, aber auch Gelegenheiten nutzen, um mit etablierten Choreograph*innen in Kontakt zu treten und so allen Beteiligten eine Perspektive zu bieten. Es ist uns ein Vergnügen und eine Pflicht als gute Bürger*innen des Tanzes, die Öffentlichkeit einzuladen, sich mit der DanceWorks‐Familie zu beschäftigen und einen Dialog durch und über die Kunst herzustellen.“ (Julie Nakagawa)

JUNGE BESUCHER: Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJler bis 29 Jahre erhalten Karten zum Preis von 8,00 € im Vorverkauf in den Kategorien B, C, D; an der Abendkasse für alle Plätze nach Verfügbarkeit.

ja