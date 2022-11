»The Wolf is crying and weeping in pain

As his love for little red is in vain

She has a crush on the handsome hunter*

And luckily, it’s them who want her

So sorry Wolf, you have to say bye

I guess in this story you have to die«

(old saying)

Der liebeskranke Wolf ertränkt seinen Kummer in Blut, Tränen und Karaoke-Songs. Seine Weltordnung ist schon längst dem Untergang geweiht. Da treten Rotkäppchen und die Jäger:in auf. Der Wolf ist tot, es lebe der Wolf! WOLF ist eine blutrünstige Love-Story, die für einen Augenblick eine freiheitliche Vision aufscheinen lässt, bevor die Revolution ihre Kinder doch wieder verschlingt. Zusammen mit dem queeren Performer*innenpaar Lucy Wilke und Lotta Ökmen erzählen Sahar Rahimi & Team den Märchen-Stoff neu mit identitätspolitischem Getöse, romantischem Gesülze und falschen Gedärmen.