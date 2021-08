Am 12. und 18. September 2021 finden in der Alten Mälzerei Mosbach zwei erstklassige Veranstaltungen statt. Drei renommierte Tenöre versprechen bei der Italienischen Nacht am 12. September einen sensationellen Konzerthaus-Abend.

Musical-Fans dürfen sich auf den 18. September freuen, wenn 4 hochkarätige, international bekannte Musicalstars Hits aus den berühmtesten Musicals präsentieren.

Die Veranstaltungen finden unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung statt. Einlass nur mit 3G-Nachweis.