Am Ende des Tages nicht mehr am Ende sein

Vortrag im Rahmen eines Elterncafés. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass man am Ende des Tages am Ende ist?

Sind es die unterbrochenen Nächte, oder der Mittagsschlaf des Kleinsten, der manchmal ausgelassen wird? Sind es die vielen Termine, die endlose To-Do Liste, oder vielleicht das ständige Tragen von kleinen Menschen mit müden Beinen? Die vielen Tränen, die abgetupft oder zig Fragen, die am Tag beantwortet werden sollen? Lässt sich ein Leben gestalten, das Raum für die Bedürfnisse von Kindern UND ihren Eltern macht? Ich glaube: Ja! Herzliche Einladung an alle Eltern, die sich ein friedvolleres Familienleben wünschen! Es wird eine kleine Spielecke für mitgebrachte Kinder geben. Wenn Sie Ihre Kinder mitbringen, bitten wir um eine kurze Mitteilung an: info@vhs-sha.de