Der Wunderschlitten

Ein zauberhaft-clowneskes Theaterspiel zur Adventszeit.

Für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahre

Fräulein Lametta ist beauftragt, Familie Muxx an Weihnachten zu beschenken. So kurz vor Beginn der Reise mit dem Geschenkeschlitten muss natürlich noch einiges geplant und überprüft werden: Alle Pakete gut verschnürt? Alle Päckchen dabei? Oh je, da hat jemand seinen Wunschzettel noch einmal umgeschrieben! Also alles noch einmal umsortieren…

Während Fräulein Lametta den Schlitten startklar macht, erleben das Publikum kleine Episoden über die Weihnachtsvorbereitungen der Familie Muxx und deren Herzenswünsche. Und manchmal geht es da gar nicht besinnlich zu! Doch kann Fräulein Lametta wirklich jeden Herzenswunsch erfüllen? Und worum geht es wirklich beim Schenken und Wünschen? Zu Spieldosenmelodien malt Figurenspielerin Lisa Schnee beschauliche Stimmungen, wozu auch der Wunsch der ganzen Familie Muxx gehört, es möge doch unbedingt zu Weihnachten schneien.

Auch geeignet für alle, die wenig Deutsch verstehen.