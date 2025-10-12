Eppinger Figurentheater - Däumelinchen

Aus einem Samenkorn durch Magie geboren, ist Däumelinchen kaum größer als ein Daumen und steckt voller Witz und Charme.

Doch als ihre Mutter beginnt, nach einem Bräutigam zu suchen, nimmt das Abenteuer seinen Lauf. Der Krötensohn, der Maikäfer, der Maulwurf… alle möchten das selbstbewusste, kleine Fräulein besitzen. Däumelinchen findet aber unter ihnen keinen „passenden Schuh“. Zum Glück hat sie ihre Freundin, die Schwalbe; sie hilft ihr und rettet sie in kritischen Momenten. Däumelinchen reift und begegnet zu guter Letzt ihrem selbst gewählten Herzenspartner, dem jungen Blumenprinzen. Ein Märchen von H. C. Andersen über den Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung Gastspiel vom Theater sepTeMBer