Eppinger Figurentheater - Swimmy

„Kommt mit ins große Meer!“, ruft Swimmy den kleinen roten Fischen zu. „Ich will euch viele Wunder zeigen!“

Im weiten, wunderschönen Ozean lebt ein fröhlicher Schwarm kleiner Fische. Doch dort lauern auch Gefahren, vor denen sie sich versteckt halten. Bis Swimmy, der neugierigste und mutigste von allen, eine geniale Idee hat … Mit ansteckendem Spielwitz, fantastischen Farbwelten und atmosphärischer Klangkunst entfaltet Anne-Kathrin Klatt die Geschichte des kleinen, schlauen Fisches Swimmy, der mit einer brillanten Idee seine Freunde – und sich selbst – beschützt