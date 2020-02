Am Limit - Präventionstheater

Julia und Max gehen in die gleiche Klasse, sind beste Freunde. Als eine neue Mitschülerin in der Klasse gemobbt wird, kann Julia nicht mehr mitansehen, dass keiner was tut. Sie wird aktiv. Ihr Freund Max nimmt die Beobachterrolle ein und will sich nicht einmischen. Es kommt zur Eskalation. Max muss sich entscheiden, zu wem er steht ...

Die Bühnenhandlung wird immer wieder an zentralen Stellen unterbrochen um gemeinsam mit den Jugendlichen das Geschehen zu reflektieren.

Inhalte:

Alltägliche Grenzverletzungen und Gewalterfahrungen

Mobbing/ Cyper-Mobbing

Empathie (Blick auf Opfer, Beobachter + Täter)

Entscheidungsfreiheit/ Handlungsspielräume

Zivilcourage

Weitere Vorstellung um 11.00 Uhr