Franz von Hahn, Jonny Mauser und der "dicke Waldemar" sind ein Team. Denn Helme Heines "Freunde", der Hahn, die Maus und das Schwein sind – fast – unzertrennlich und sie gehen miteinander durch dick und dünn – richtige Freunde halten zusammen und sind unbesiegbar.

Angeführt von zwei Spielmachern, die in raschen Wechseln mit wenigen Kostüm – und Requisitenteilen ausgestattet, in die Figuren schlüpfen, lassen pohyb’s und konsorten in stummfilmartigen Bildern, mit Slapstick, Clownerie und einer bunten Geräuschkulisse die kleinen und großen Abenteuer der drei Freunde witzig, skuril und temporeich lebendig werden.

Eine Geschichte über eine dicke Freundschaft, die hinaus geht über alle Worte.

Für Zuschauer ab 3 Jahren.

Dauer: 45 Minuten