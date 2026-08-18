Am Tage des offenen Denkmals - Führungen in der Kirche zum Heiligen Kreuz

Öffnung der Kirche von 13:30 Uhr bis 17 Uhr
14 Uhr Orgelführung
15 Uhr Kirchenführung
16 Uhr Orgelführung
Kirchenführung
Von der Architektur bis zu den aufwendigen Malereien - Gerald Röck führt Sie durch viele Jahrhunderte und zeigt welch ein Schatz die Kirche zum Heiligen Kreuz darstellt.
Orgelführung
Wie genau funktioniert eigentlich eine Orgel? Und warum braucht man dazu ganz besondere Schuhe? Diese und weitere Fragen beantwortet der 23-jährige Musikstudent Gregor Engelhardt aus Weiler, darüber hinaus wird er Ihnen ein kurzes Konzert darbieten