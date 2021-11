Freund:innen sitzen und diskutieren Am Tisch über Gott und die Welt; Theaterbesucher:innen teilen ihr Erlebtes Am Tisch;

Menschen, die sich vorher noch nie begegnet sind, essen gemeinsam Am Tisch; Gesellschaftsspiele werden Am Tisch gespielt und jede:r kann dazukommen. Regelmäßig treffen wir uns mit allen, die Lust haben, sich an unserem neuen Theaterstammtisch zu treffen.