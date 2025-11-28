Am Wendepunkt - Vom ewigen auf und ab des Sisyphus und seinem Stein

Vom ewigen auf und ab des Sisyphus und seinem Stein.

Mythen sind traditionelle Geschichten, die immer wieder erzählt werden können und bis auf den heutigen Tag immer wieder erzählt werden. Sie existieren nicht in einer unveränderbaren Form, sondern werden immer als Variationen weiter erzählt und interpretiert.

Der griechisch antike Mythos des Sisyphos inspirierte den bildenden Künstler Matthias Kunisch zu langjähriger Beschäftigung mit der Figur des Sisyphus, wodurch in jüngster Vergangenheit eine überlebensgroße Plastik entstand.

Diese statische Figur wird nun, abgescannt und digital verkleinert, als 3D-Druck zur Spielfigur umgebaut, auf der Bühne des LIMA-Theaters einem dynamischen Prozess unterworfen. Das beständige Mühen des Sisyphus, seine Schicksalsaufgabe zu erfüllen, gibt ihm gezwungenermaßen Zeit und Raum zur kontemplativen Reflexion und offenbart manchen Anknüpfungspunkt zu philosophischen Fragen der Existenz.