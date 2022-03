Am zwölften Tag

Gastspiel des Theaters Lindenhof

Wolfgang Schorlaus ausgezeichnet recherchierter Roman über die kriminellen Machenschaften in der Fleischherstellung ist 2013 erschienen. Doch erst durch die hohen Corona-Infektionszahlen in Großschlachtereien sind die unzumutbaren Zustände für die Mitarbeiter und die Tierhaltung in der Fleischindustrie wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit geraten. Grund genug, diesen auf Fakten basierenden Kriminalroman aus der Perspektive der Opfer zu erzählen. Eine Tierschutzaktivistin, ein von der Fleischindustrie abhängiger Bauer und eine rumänische Arbeiterin schildern aus ihrer Sicht das Geschehen und konfrontieren uns mit einem Skandal, der uns alle betrifft.

Ein Skandal in drei Bildern - Drei Zuschauergruppen wechseln innerhalb des Theaters die Spielorte und erleben, wie sich die gesamte Kriminalgeschichte nach und nach aus den verschiedenen Perspektiven zusammenfügt.

Nachholtermin vom 09.02.2022, Karten behalten ihre Gültigkeit.

Einführungsvortrag: 19:00 Uhr im Kleinen Saal

