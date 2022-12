Ein Skandal in drei Bildern nach dem Kriminalroman von Wolfgang Schorlau

Für die Bühne bearbeitet von Georg Kistner

Die rumänische Arbeiterin Cami will nur ihr Geld, um endlich zu ihren Kindern nach Hause fahren zu können. Bauer Zenke will nur, dass der Familienhof nicht bankrott geht und die junge Laura will endlich mehr Tierschutz auf dieser Erde. Der Fleischproduzent Osterhannes, ja der will eigentlich auch nur die Leute mit billigem Fleisch glücklich machen. Doch ehe sie sich versehen, geraten die Tierschutzaktivistin, der Bauer und die rumänische Arbeiterin in die Fänge der Fleischmafia. Zwölf Tage lang. Am zwölften Tag entscheidet sich ihr Schicksal.

Das Theater Lindenhof bringt den vom Stuttgarter Autor Wolfgang Schorlaus ausgezeichnet recherchierten Kriminalroman auf die Bühne.

Der Roman Am zwölften Tag. Denglers siebter Fall von Wolfgang Schorlau ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2013 erschienen.