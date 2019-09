"Amahoro Burundi" und "25 Jahre Zachäus-Haus in Gitega/Burundi"

Seit über 25 Jahren unterstützt die katholische Kirchengemeinde das Zachäus-Haus, ein Haus für körperbehinderte Kinder und Jugendliche, in Gitega/Burundi. Aus diesem Anlass ist die Wanderausstellung der SEZ (Stiftungsentwicklungszusammenarbeit) Baden-Württemberg in Hechingen - ergänzt durch Informationen zum Zachäus-Haus.

Am Sonntag, 22. September 2019, findet um 10.30 Uhr der Festgottesdienst anlässlich "25 Jahre Zachäus-Haus in Gitega/Burundi" in der Stiftskirche St. Jakobus statt.

Nach dem Gottesdienst wird um 11.30 Uhr die Ausstellung, ebenfalls in der Stiftskirche, eröffnet.