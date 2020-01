Amali´s 30th Birthday

Seit den Anfängen des Deutschraps ist Amali fest verbunden mit der Hip Hop Kultur und mittlerweile sein halbes Leben selbst am Mic aktiv.

Seine Songs handeln von durchgeknallten, lustigen und romantischen Geschichten. Aber auch Emotionen haben in seiner Musik einen festen Platz. So kann der motivierte Sportler, Pädagoge und Vater auch als Vorbild und Kraftspender in Erscheinung treten.

Der Name Amali stammt aus dem afrikanischen und bedeutet Hoffnung.

Auch jamaikanischer Reggae und Dancehall prägt in letzter Zeit Amali´s Kunst immer stärker und ist für ihn eine große Inspirationsquelle.

Mit 30 Jahren steht Amali nun in der "Blüte seines Lebens" und dies soll gebührend gefeiert werden. Darum sei dabei und feier mit uns im Club Zentral. Musikalische Unterstützung gibt es von den Sänger- und Rapkollegen:

Und wer könnte Hip Hop Reggae und Dancehall am besten vereinen als:

