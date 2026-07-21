AMARÉ feat. Céline Rudolph

Ein neues Trio in Europa definiert die Schnittstelle zwischen brasilianischer Musik, kammermusikalischer Klangsprache und zeitgenössischem Jazz neu. AMARÉ - das Debütalbum von Céline Rudolph, Henrique Gomide und João Luís Nogueira - entwirft eine kühne und poetische Vision davon, wie brasilianischer Jazz im Jahr 2026 klingen kann: intim, intuitiv und unaufhörlich im Fluss.

Stimme, Klavier und akustische Gitarre - drei melodieführende Instrumente, kein Schlagzeug. „Dieses Setting bietet uns ein enormes Raumgefühl – klanglich, rhythmisch und sogar strukturell”, sagt Rudolph. „Es ist eine faszinierende Besetzung, vor allem, weil sie sich frisch anfühlt - fast unerforscht.“ Die Abwesenheit von Schlagzeug oder Percussion verlangt intensive Aufmerksamkeit füreinander. „Das zwingt uns, auf höchstem Niveau zuzuhören und Groove mit größter Subtilität zu erschaffen”, ergänzt Gomide. „Und es lässt uns die Rollen von Gitarre und Klavier neu denken.“

Brasilien ist der gemeinsame Puls des Trios - rhythmisch, melodisch, spirituell. Doch AMARÉ ist kein nostalgischer Rückgriff und kein Stil-Experiment. Gomide spielt mit dem kristallinen Anschlag eines klassisch ausgebildeten Pianisten, der in den Vokabularen von Hermeto Pascoal und Egberto Gismonti zu Hause ist. Nogueiras Gitarre bringt gleichzeitig Bodenhaftung und Leichtigkeit ins Spiel, mit Linien, die Baden Powell und Ralph Towner verbinden. Und Rudolphs Stimme - zwischen Lyrik und Improvisation, Intimität und Offenheit - erinnert daran, warum TSF Jazz France sie eine „Perle des europäischen Vocal Jazz” nennt.

„AMARÉ ist für mich ein Aufbruchsort“, so Rudolph. „Diese Musik bewegt sich wie eine Gezeitenwelle. Die Grenzen zwischen den Genres verschwimmen, und wir lassen uns treiben - zu neuen Ufern, neuen Strömungen, neuen Lebensformen.“ Der Name AMARÉ bringt dieses Lebensgefühl auf den Punkt: a maré (die Gezeiten) steht für den fließenden, sich stetig wandelnden Charakter der Musik. Amar é... (zu lieben heißt...) spricht von Hingabe, von etwas, das uns tief berührt. Das Meer wird zum Gefährten des Trios auf offener See - Symbol für Abenteuer, Verspieltheit, Tiefe und universelle Energie.

Eigene Werke - Gomides Toca da Arara, Rudolphs Júpiter em Áries, Nogueiras Embaixo da Imensidão – stehen neben neu interpretierten Klassikern von João Donato, Gilberto Gil, Cartola und Toninho Horta (der in seinem eigenen Stück Beijo Partido auf dem Album als Gast zu hören ist). Jedes Werk fühlt sich neu entdeckt an, nicht bloß arrangiert: respektvoll behandelt, aber neu geboren.

Die Band

Céline Rudolph: mehrfache ECHO Jazz-Preisträgerin, wurde 2024 mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet - ein weiterer Meilenstein in einer Karriere, die sie mit Größen wie Naná Vasconcelos, Lionel Loueke oder Leo Genovese zusammenbrachte. Sie verbindet sängerisch wie kompositorisch brasilianische Musik, Jazz, Chanson und afrikanische Einflüsse auf einzigartige Weise. Ihr Weg führt sie von Berlin über Paris und São Paulo bis nach New York.

Henrique Gomide: brasilianischer Pianist, bekannt für seinen feinen Anschlag und seine lyrische Klarheit. Kopf des renommierten Trios Caixa Cubo, unterrichtet Jazzklavier am ArtEZ Conservatorium in den Niederlanden und hat mit Tony Lakatos, John Ruocco, Guinga und Yamandu Costa zusammengearbeitet.

João Luís Nogueira: Virtuose an der akustischen Gitarre, Komponist, Rhythmusmensch. Er tourt durch Europa, spielte mit Viktoria Mullova, Uli Beckerhoff und einigen der spannendsten Stimmen Brasiliens. Sein Sound: geerdet, offen, immer auf Entdeckungsreise.

Besetzung: Céline Rudolph (voc); Henrique Gomide (p); João Luís Nogueira (git)