amarcord - The Book of Madrigals

amarcord

Wolfram Lattke, Robert Pohlers, Tenor

Frank Ozimek, Bariton

Daniel Knauft, Holger Krause, Bass

Das weltliche Repertoire der Renaissance ist den fünf Sängern von amarcord wie auf den Leib geschrieben. Unter dem Titel „The Book of Madrigals – Europäische Madrigale“ vereint das mehrfach preisgekrönte Ensemble amarcord die wichtigsten Vertreter der Renaissance, die zum Teil in Italien gelernt und gewirkt haben: Orlando di Lasso, Giovanni Gabrieli, Josquin des Prez, Heinrich Isaac, Ludwig Senfl, Heinrich Schütz und John Dowland. Auch wenn die Musik schon vor mehr als vier Jahrhunderten entstanden ist, sind die in den Texten angesprochenen irdischen Themen heute noch genauso aktuell wie damals. Mit Madrigalen aus Italien, Deutschland, Spanien und England besingt amarcord Freud und Leid, große Liebesgefühle und tiefen Abschiedsschmerz, die Maienzeit, frönt gutem Wein oder macht frivole Anspielungen.

Programme

