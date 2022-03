Wenn ein Klaviertrio innerhalb kürzester Zeit einige der wichtigsten Auszeichnungen Europas erhält, hat man es mit einem Ausnahme-Ensemble zu tun: Vom Parkhouse Award in London über die BBC New Generation Artists bis hin zur ECHO Rising Stars Reihe – das multinationale Amatis Piano Trio ist mittlerweile auf den größten Bühnen Europas zu Hause und begeistert Kritik und Publikum gleichermaßen. Ihr Debüt in Weikersheim geben die drei mit Mendelssohns Trio in d-Moll, das als Prototyp des romantischen Klaviertrios gilt. Dazu kommt mit dem c-Moll-Trio des damals 17-jährigen Schostakowitsch ein feurig-furioses Frühwerk und mit Schuberts 2. Klaviertrio ein absolutes Meisterwerk der Gattung, welches erst kurz vor dessen Tod entstand.

Um an den Veranstaltungen und Konzerten der TauberPhilharmonie teilnehmen zu können, benötigen Sie einen Impf-/Genesenennachweis oder einen tagesaktuellen Schnelltest (3G-Regel).

Seit 20. März ist zudem die Kapazitätsbeschränkung bei Kulturveranstaltungen in Baden-Württemberg aufgehoben. Wir veranstalten nun wieder unter Vollauslastung sowie einer FFP2-Maskenpflicht im Haus und am Platz.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!