Das unglaubliche Schattentheater aus der Ukraine ab Januar 2023 auf großer Deutschland-Tournee „Amazing Shadows“ entführt seine Gäste in die erstaunliche und faszinierende Welt der Schatten.

Das Shadow Theatre Delight aus der Ukraine verwandelt das zweidimensionale Schattenreich in einen Ort voller fantastischer Bauwerke, Pflanzen und Tiere, Akrobatik und Tanz sowie packender Geschichten. Die uralte Kunst der Schattenspiele wird durch modernste Technik und das perfekt eingespielte Neun-Personen-Ensemble zu einem poetischen Fantasieritt magischer Farben, Effekte, Ästhetik und Musik. Amazing Shadows ist von Januar bis April 2023 auf großer Deutschland-Tournee in über vierzig Städten zu Gast.

Das hochkarätige Ensemble des Shadow Theatre Delight ist seit Jahren auf den Bühnen der Welt zu Hause. Mit der Show Amazing Shadows haben sie ihr Publikum unter anderem in Frankreich, Portugal, China, Kuwait, Saudi-Arabien, Katar und mehrfach in Deutschland verzaubert. Ihre Heimat ist Tschernihiw, eine Großstadt mit rund 280.000 Einwohnern, die seit dem 25. Februar 2022 mehrfach von russischen Streitkräften bombardiert wurde. Mit ihrem Showspektakel will das Ensemble gerade in diesen furchtbaren Zeiten das optimistische Signale in die Welt senden, dass die Kultur in der Ukraine weiterleben und weiter bestehen wird.

Amazing Shadows ist großes Theater, gleichzeitig Tanz und Akrobatik. Scheinbar spielerisch werden die Schatten lebendig und entführen auf eine emotionale Reise voller ästhetischer Höhepunkte. Mit unglaublicher Präzision kreieren die Künstler*innen nur mit ihren Körpern die unglaublichsten Dinge – vom einfachen Haushaltsgegenstand, über Tiere und Maschinen bis hin zu monumentalen Bauwerken – ganze Welten erscheinen im Schattenreich.

Shadow Theater Delight ist ein perfekt aufeinander eingespieltes Team mit professioneller Tanz- und Akrobatikausbildung, das seine Performance durch neue Ideen und frische Konzepte ständig weiterentwickelt. Weltweit einzigartig ist die Verbindung von klassischem Schattentanztheater mit 3DEffekten. Durch die Verwendung von holografischen Projektionen entsteht ein atemberaubendes Erlebnis. Schatten, Licht und Hologramme verschmelzen zu einer perfekten Illusion. Mit AMAZING SHADOWS erleben die Zuschauer eine neue Dimension des Schattentheaters, das Menschen in Staunen versetzt – bis sie ihren eigenen Augen nicht mehr trauen.

ÜBER RESET PRODUCTION

Reset Production ist einer der wenigen deutschen Veranstalter, bei dem von der Idee über die Produktion, Vermarktung und erfolgreiche Durchführung alles komplett aus einer Hand kommt. Selbst Eintrittskarten zu den einzelnen verschiedenen Veranstaltungen können direkt über den unternehmenseigenen Ticketshop gebucht werden.

Mehr als 500 Shows pro Jahr im gesamten Bundesgebiet und im europäischen Ausland werden als Tourneeproduktion selbst konzipiert und veranstaltet. Shows, die bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt sind. Zu den Show-Highlights der Reset Production zählen unter anderem „Massachusetts – Das Bee-Gees-Musical“, „The Whitney Houston Story”, “Forever Queen”, “The BeatBox – The Beatles live again”, “The World of Musicals”, “Dance Masters” und “Rock the Circus”.

RESET PRODUCTION ist der Veranstalter für erstklassige Unterhaltung. Das aktuelle Angebot besteht aus hochkarätigen Produktionen, die aufgrund großer Nachfrage oft zum wiederholten Male in Deutschland gastieren. v.i.S.d.P. Michael Noll für Reset Production