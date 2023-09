Ambessa! Dein Nein ist heilig

In diesem Schnupperkurs laden wir Frauen ein, ihr heiliges Nein zu spüren. Denn zu oft gibt es Momente, in denen wir erst hinterher merken, dass wir den Zeitpunkt verpasst haben, eine Grenze zu setzen, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen oder unsere Werte zu vertreten. Das Nein in uns ist heilig! Kommen Sie Ihrer inneren Löwin auf die Spur. Ambessa, zu deutsch Löwin, ist ein afrikanischer Ausruf in Momenten, in denen wir mutig zu uns selbst stehen und mit unserer inneren Löwinnenkraft verbunden sind.