Ameisen für Mimikry

Multimediales Konzert, bei dem zeitgenössische Komposition auf literarisches Experiment trifft. Protagonist dieses Klangcomics ist der Avantgardist Anestis Logothetis, der zwischen 1971 und 1975 eine Reihe von Partitur-Fragmenten anfertigte, deren zentrale Motive Insekten sind. Anlässlich seines 100. Geburtstages werden diese Skizzen erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und zum Ausgangspunkt für eine neue audiovisuelle Komposition.

Von der Skizze zur Wort-Klang-Bild-Komposition – Vom logischen Denken zu logothetischem Denken!

Anestis Logothetis war Avantgardist: Er fand die graphische Notation für sich in den fünfziger Jahren, komponierte elektroakustische Musik Anfang der sechziger Jahre, entwickelte das „Musikalische Hörspiel“ Anfang der siebziger Jahre. In den Jahren 1971 bis 1975 fertigte er eine Reihe von Partitur-Fragmenten an, deren zentrale Motive Insekten sind. 2021 werden diese Skizzen anlässlich seines 100. Geburtstages erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und zum Ausgangspunkt für eine neue Audio-Visuelle-Komposition. Es sind Namen von Ameisen, Schmetterlingen, Nachtfaltern, Motten, es sind Zitate aus Biologie, Kybernetik und griechischer Mythologie die Logothetis assoziative Sprachspiele auf diesen Blättern triggern und die angeordnet, von organischen Ornamenten bis zu wilden Explosionen, die Betrachtenden in seine mehrdeutigen akustischen Phantasien führen. Diese Blätter legen ästhetische Prinzipien offen, die interpretiert und fortgeführt werden wollen, die das lustvolle Experiment feiern und die in ihrer Übersetzung ins Heute neue und ungewöhnliche Räume öffnen. Die Skizzenblätter werden dabei zum atmosphärisch-visuellen Element der Performance, finden zu einer eigenständigen abstrakten Form, performen selbst.

TRIGGERWARNUNG: Stroboskop

