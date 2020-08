Ameli in the Woods ist eine Einladung in eine ureigene düsterschöne Welt voller vielgestaltiger Formen. Verträumte und schwermütige Harmonien legen sich wie ein Nebel über die Verästelungen des Rhythmus und werden von einer warmen und ebenso wandlungsfähigen Stimme durch Gefühlshöhen und -tiefen begleitet. Vier Musiker*innen folgen ihren abenteuerlichen Instinkten, suchen nach Klängen und Ausdrucksformen und streifen dabei die Gefilde der elektronischen, klassischen, experimentellen und nicht zuletzt auch der Jazz-Musik. Das Resultat ist ein von Leidenschaft und Energie strotzender, offenherziger Bandsound, der den Wunsch formuliert, sich von Grenzen und Scheuklappen zu befreien.

Besetzung:

Franziska Ameli Schuster – vocals, piano, synthesizer, effects

Marvin Holley – guitar, piano, vocals, effects Sebastian Schuster – doublebass, synthesizer, rhodes

Daniel Mudrack – drums, synthesizer