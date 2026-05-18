2026 macht sich bereit, denn American Football kommen im Juni für zwei exklusive Shows nach Deutschland – und mit ihnen nicht nur ihr Sound zwischen Emocore, Math-Rock und Shoegaze! American Football feiert in Stuttgart und Köln das 25. Jubiläum ihres Debütalbums. Seit 1999 gelten American Football als eine der prägendsten Stimmen des Emocore. Ihre Musik ist introspektiv, komplex und emotional – ein Sound für alle, die sich zwischen Melancholie und Hoffnung bewegen. Das ikonische Albumcover und damit diese Hausfassade wurde zum Symbol einer ganzen Szene. Emocore prägte eine Generation. Und American Football waren und bleiben ein maßgeblicher Teil dieses Genres. Nach einer langen Pause meldete sich die Band 2014 zurück – mit neuen Songs und neuen

Perspektiven. Ihr drittes Albumzeigt die Band so atmosphärisch und vielschichtig wie nie zuvor, mit Features von Hayley Williams (Paramore) und Rachel Goswell (Slowdive). Doch im Jahr 2026 zeigen sie die komplexe Bandbreite ihres Schaffens der letzten 25 Jahre. American Football heißt Gitarren, die flirren wie Erinnerungen. Texte, die treffen wie ein Tagebucheintrag und eine Atmosphäre, die das Publikum direkt in wohlige Nostalgie katapultiert.