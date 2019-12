American Movies for Schools

Film Screening. Kino und dabei noch Englisch Lernen? Wir machen es möglich! Wir bringen Ihre Schüler*innen und ihre Schulklassen ins Kino. Dort präsentieren wir Ihnen hochkarätige US-amerikanische Kinofilme mit englischen Untertiteln und jeder Menge Spaß. Das Beste daran: Ein US-Amerikaner*in kann ebenfalls vor Ort sein, um mit Ihren Schüler*innen tiefer auf Englisch in die Thematik des Films einzutauchen,den Film zu analysieren oder einfach nur darüber zu sprechen!

In diesem Zeitraum von 6 Wochen können Sie Ihren Kinobesuch individuell auf Ihren Lehrplan abstimmen. Folgende Filme stehen zur Auswahl:

- Peter Rabbit (FSK ab 0, empf. ab 8 Jahren)

- The Fault in Our Stars (FSK ab 6, empf. ab 12 Jahren)

- Florida Project (FSK ab 12, empf. ab 14 Jahren)

- Lady Bird (FSK ab 0, empf. ab 12 Jahren)

- Hidden Figures (FSK ab 0, empf. ab 12 Jahren)

- Green Book (FSK ab 6, empf. ab 12 Jahren)