American Music Abroad - Gold Tour

Seit bereits 42 Jahren besuchen Musikgruppen der American Music Abroad Honor Bands and Choirs (AMA) ausgewählte Orte in Europa. Auch dieses Jahr werden uns fünf Gruppen besuchen und Konzerte in und um Dinkelsbühl veranstalten. Im Gepäck haben die Gäste aus der Neuen Welt wie immer einen Querschnitt durch die amerikanische Musik. Das Repertoire der Gruppen erstreckt sich von Klassik über Broadwayhits bis hin zu Folk und zeitgenössischer Musik.