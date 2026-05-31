American Music Abroad - Gold Tour

Seit vielen Jahren starten amerikanische Jungendchöre- und Orchester ihre Europatourneen in Dinkelsbühl. Mit im Gepäck haben die Gäste wie immer einen Querschnitt durch die amerikanische Musik.

Das Repertoire der Gruppen erstreckt sich von Klassik über Broadwaymusik bis hin zu Folk und zeitgenössischer Musik.Zuschauer loben besonders die „Reinheit des Klangs“, „die komplette Hingabe für musikalische Exzellenz“ und den „hohen Unterhaltungswert und die Qualität“ der Musik. Alle Mitwirkenden freuen sich auf zahlreiche Zuhörer, denen sie mit ihrer Musizierfreude und ihrem Enthusiasmus einen unterhaltsamen Abend bereiten wollen.

Die Konzerte sind für die Besucher kostenfrei.