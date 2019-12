Amerika in Tübingen

Dialog zwischen Dr. Ute Bechdolf, Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen und Prof. Dr. Kaspar Maase, Empirische Kulturwissenschaft, Universität Tübingen. Warum wurde in der französischen Zone 1952 ein Amerika-Haus eingerichtet? Welche politischen und kulturellen Angebote waren dort vorzufinden? Und auf welche Resonanz stießen die Versuche der amerikanischen Regierung, den Deutschen Demokratie nahezubringen? Die beiden Experten sprechen über die Anfänge der Amerikanisierung in Tübingen, amerikanische Kunst und Kultur in den 1950er Jahren sowie über die alltägliche Selbst-Amerikanisierung der Tübinger Bevölkerung. Sie spannen dabei den Bogen bis in die heutige Zeit.