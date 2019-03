"Amerika" - Kai Wieland zu Gast bei den Tauben

„Ein eigener Ton, eine eigene Weltsicht, ein schwäbischer William Faulkner, der zur Entdeckung einlädt.“ (Denis Scheck) Für seinen Debütroman „Amerika“ wurde der Stuttgarter Autors im Dezember 2018 mit dem Thaddäus Troll Preis ausgezeichnet. Der Roman spielt in einem kleinen schwäbischen Dorf, in Rillings­bach, wo es recht gemächlich zu. Das weiß keiner besser als Wirtin Martha, die im örtlichen Gasthaus das Zepter fest in der Hand hält. Doch als sich ein junger Chronist unter die Stammgäste mischt und die Ordnung im Dorf auf den Kopf stellt, drängen tief vergrabene Erinnerungen an die Oberfläche, die bis zur amerikanischen Besatzungszeit zurückreichen.

Kai Wieland, geboren 1989 in Backnang. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Medienkaufmann, studierte anschließend Buchwissenschaft an der LMU in München und arbeitet seit 2016 für ein Verlagsbüro in Stuttgart.