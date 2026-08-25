Die Zwillingsbrüder Josef und Jan Prasil, gemeinsam bekannt als Amistat, haben sich auf eine bemerkenswerte musikalische Reise begeben, die Grenzen überschreitet und auf einer unausgesprochenen, kaum erklärbaren Verbindung basiert. Ihre fesselnde Geschichte lässt sich am besten durch die Kraft ihrer harmonisch und melodisch reichen Songs erleben, die von einem weitreichenden Geflecht verschiedener Kulturen geprägt sind.

Geboren in Deutschland, mit Wurzeln in der Tschechischen Republik und in Australien, war die Kindheit von Josef und Jan dank ihrer Eltern ein kultureller Wirbelwind. Die frühen Jahre verbrachte die Familie in Italien, wo die Brüder bis zur Highschool lebten. Diese Zeit legte den Grundstein für ihre vielfältigen musikalischen Einflüsse und verlieh ihrem künstlerischen Repertoire eine mediterrane Note. Ihr späterer Umzug nach Australien bereicherte ihre kulturellen Erfahrungen dann zusätzlich. Das Leben „Down Under“ verlieh ihrer Musik die Lebendigkeit der südlichen Hemisphäre und erweiterte ihren Horizont. Die Rückkehr in ihre Heimatstadt Rosenheim im Jahr 2019 markierte schließlich einen entscheidenden Wendepunkt für das dynamische Duo, das seitdem mehr und mehr Fans nicht nur in Deutschland, sondern auch in der ganzen Welt begeistert.

Im Herbst gehen Amistat endlich wieder auf große Europatournee und geben ihren Fans wieder die Möglichkeit, neben den bereits bekannten Hits auch neue Musik live zu erleben. Zusätzlich zur Headline-Tour zum Jahresende spielt das Duo außerdem bereits in diesem Sommer eine Reihe von ausgesuchten Festivals in ganz Europa.

Mit jeder Note verwandeln Amistat das Alltägliche in etwas Unvergessliches. Begleitet sie auf ihrer musikalischen Reise, ein Live-Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.