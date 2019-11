Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag vor dem zweiten Advent auf dem Platz in der Dorfmitte und im unteren Bereich der Kirchstraße in Ammerbuch-Entringen statt.

Veranstalter des Ammerbucher Weihnachtsmarktes ist die Gemeinde Ammerbuch, Organisator ist der Förderverein Zehntscheuer Ammerbuch-Entringen.

Anmeldungen zum Weihnachtsmarkt werden ausschließlich per E-Mail angenommen: ammerbuch.weihnachtsmarkt@gmail.com

Bitte bei der Anmeldung genau angeben, was verkauft werden soll: Angabe des Angebots, Standgröße und Strombedarf.

Nur Handgemachtes. Es werden keine kommerziellen Händler zugelassen.

Anmeldungsschluss ist am 29.11.2019.

Die Gemeindewerke Ammerbuch GmbH unterstützen den Ammerbucher Weihnachtsmarkt, indem sie die Stromkosten übernehmen - wie bereits im letzten Jahr. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich!