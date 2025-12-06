Am Samstag vor dem zweiten Advent lädt der Ammerbucher Weihnachtsmarkt wieder zum Bummeln, Shoppen, Feiern, Essen und Trinken in der Dorfmitte ein.

Es gibt ein vielfältiges Angebot an Handgemachtem und Allerlei zum Essen und Trinken. Diverse Stände werden die Dorfmitte und die Kirchstraße beleben.

Auf der Terrasse der Zehntscheuer serviert der Förderverein seinen beliebten Flammlachs (am Stück oder im Brötchen), sowie heißen Glögi. Drinnen gibt es kühle Getränke, Fairtrade-Kaffee und warme Sitzplätze.