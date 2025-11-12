Kammermusik-Konzert - Duo Arioso

Die beiden Musikerinnen des Duo Arioso lernten sich in der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz in Ludwigshafen am Rhein kennen und musizieren schon lange begeistert auch im Duett.

Harfenistin Frauke Adomeit ist nach Engagements am Nationaltheater Mannheim und der Staatsoper Stuttgart freiberufliche Orchesterharfenistin und passionierte Kammermusikerin.

Flötistin Hildegard Schattenberg ist seit 1992 Flötistin der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz und außerdem Mitglied des renommierten Flötenquartetts Vif, das mit dem Echo Klassik Preis 1997 ausgezeichnet wurde.