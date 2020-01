Ammoniten - Zeitmesser des Erdmittelalters

Ammoniten sind eine der erfolgreichsten Tiergruppen aller Zeiten. Fast 400 Millionen Jahre lang bevölkerten sie unseren Planeten und entwickelten so vielfältige Formen, dass heute rund 40.000 Arten bekannt sind. Auf der Schwäbischen Alb spielen sie eine ganz besondere Rolle. Hier kommen sie in sämtlichen Schichten in Massen vor, dass man sie nicht nur leicht finden kann, sondern zur Alterseinstufung der verschiedenen Horizonte nutzt. Friedrich August von Quenstedt entwickelte das System zur Gliederung des Jura im 19. Jahrhundert. Es galt bis 1973 und machte die Ammoniten der Schwäbischen Alb weltberühmt.