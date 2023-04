Amonet Trio: Durch zauberhafte Klangwelten

Das Amonet Trio begibt sich auf eine Reise durch zauberhafte Klangwelten des 17. bis 21. Jahrhunderts, auf eine Reise zwischen Sinnesfreude und Träume.

Im Amonet Trio, gegründet 2022, gehen drei sehr unterschiedliche Instrumente in einem besonderen kammermusikalischen Klangkonzept auf. Dabei lassen sich die Musiker von Werken hochkarätiger Komponisten inspirieren und wagen sich an Arrangements ausgefallener, im Original nicht für diese Besetzung geschriebener Stücke, heran.

Der Melodienbogen spannt sich über innig-sakrale Bach-Arien und meditative Flöten- und Harfen-Töne bei Ravi Shankar weiter zu flamenco-artigen Rhythmen bei Jaques Ibert bis hin zu zärtlichen und glänzenden Tönen bei Arthur Foote. Als krönender Abschluss steht das Trio für Flöte, Viola und Harfe von Claude Debussy auf dem Programm, ein Ausnahmewerk für diese Besetzung. Mit facettenreicher Klangfarbe gilt es als raffinierte Hommage an die glanzvollen Barock- und Rokokozeiten Frankreichs.

Götz Engelhardt ist seit 1986 Bratschist des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn. Bianca Alecu absolvierte mit Bestnote ihren Abschluss in Querflöte zunächst in Straßburg, später in Mannheim. Jelena Sophia Engelhardt ist erste Harfe der Mannheimer Philharmoniker. Alle drei Triomitglieder musizieren regelmäßig in verschiedenen Ensembles auf namhaften Bühnen im In- und Ausland.