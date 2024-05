Amor y Vida Würth Philharmoniker

Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Gaetano Donizetti, Franz Lehár und anderen.

Mit „Amor y Vida“ präsentieren die Würth Philharmoniker ein ganz besonderes Programm! Von Mozart über Strauss und Donizetti bis hin zu Rodrigo und Lehár ist alles mit dabei, was die Herzen des Publikums höherschlagen lässt.

Zu den prachtvollen Stimmen gehört die deutsche Sopranistin Diana Damrau, ein gefeierter Star an der Metropolitan Opera New York, der Mailänder Scala und bei den Salzburger Festspielen. Dirigent des Abends ist Pavel Baleff, der frisch gekürte Musikdirektor der Opéra de Limoges und amtierende Generalmusikdirektor des Theaters Nordhausen in Thüringen. Davor leitete der gebürtige Bulgare die Philharmonie Baden-Baden, der er als „Dirigent in Residenz“ weiterhin verbunden ist.

Diana Damrau | Sopran

Pavel Baleff | Dirigent