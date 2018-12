2018 war das Jahr von "El coro de mi gente". Nach der Veröffentlichung des Jubiläumsalbums der Mestizo-Legenden im Jahr 2017 ging es 2018 dann zum ersten Mal seit 10 Jahren auf Tour durch die deutschsprachigen Gebiete. Die Band wurde bei ausverkauften Shows, unter anderem im Kölner Stadtgarten, im Lido Berlin und auch im Treibhaus Innsbruck, von den Fans begeistert empfangen. Außerdem traten sie international auf Festivals wie WOMAD, Tempo Latino, Pole Pole und Bout du Monde auf. Im Herbst 2018 veröffentlichen Amparanoia ihre neue Single "No Me Olvides", der Namensgeber für die neue Tour 2019. An der Seite der charismatischen Frontfrau Amparo Sánchez stehen dann wieder Musiker wie die kubanische Legende Jose Alberto Verona (Trompete), der aragonesisch-katalanische Gitarrist und Begleiter von Amparos Solo-Projekten, Willy Fuego, Bass-Spielerin , langjährige Wegbegleiterin und "Chefdirigentin" der Band, Carmen Niño sowie Angie López am Klavier/Keyboard, Geiger Vesselin Kountchev, Drummer Micky Martinez und Perkussionist Flor Inza.

Amparanoia wurde Mitte der 90er Jahre in Spanien gegründet. Mit ihrem Album "El Poder del Machin" legte das Künstlerkollektiv um Amparo Sánchez den Grundstein der florierenden Mestizo-Bewegung. Ihre zahlreichen erfolgreichen Alben wie "Enchilado" zeigen die verschiedene Einflüsse der Gruppe, von Flamenco über Rock, Elektronik und Jazz bis hin zu lateinamerikanischem Rumba und Funk.

Sie performen unter anderem auf großen internationalen Festivals wie Glastonbury, Roskilde, Womex, Rock Festival Buenos Aires, Montreal Jazz, Lugano Jazz, Montreux Jazz, Gurten und Horizonte. Im Jahr 2008 trennten sich dann nach über 700 Konzerten und einer großen Abschiedstournee zunächst die Wege der Musiker. Amparo nahm die den darauffolgenden Jahren mehrere Solo-Album auf und tourte quer durch Europa.

Das 2018 zur Feier des 20-jährigen Bandjubiläums und Comebacks der Gruppe veröffentlichte Album "El Coro de mi gente" ist ein ganz besonderes Projekt. Musikerfreunde wi eJoan Garriga, Manu Chao, DePedro, Chambao, Sergent Garcia, Marinah und Calexico nahmen mit ihnen als Gastmusiker neue Interpretationen bekannter Amparanoia-Songs auf. Zusammen mit Macaco steuert Amparo außerdem den gleichnamigen Titel-Track des Albums bei, in dem es angesichts der Unabhängigkeitskonflikte Spaniens um Zusammenhalt und Frieden geht. Amparo's markante Stimme zieht sich wie ein roter Faden durch die abwechslungsreichen Versionen der alten Stücke, die die spanische Musikszene geprägt haben, und sorgt trotz unterschiedlichen Einflüssen dafür, dass man das Album sofort als Werk Amparanoias identifiziert.