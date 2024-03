Amparo Sánchez (ES)

Die ehemalige Frontfrau der Band AMPARANOIA zählt zu den bekanntesten Stimmen Spaniens und zusammen mit Manu Chao zu den größten Stars der Mestizo-Musikszene. Mit ihrer 'Ritual Sonoro'-Tour kommt Amparo Sánchez jetzt zum dritten Mal solo nach Reutlingen und wird Songs und Arbeiten aus ihren verschiedenen Solo-Alben präsentieren.

Unter dem Namen "Ritual Sonoro" wird Amparo Sánchez Lieder aus ihren Soloalben vortragen, die sie seit 2010 veröffentlicht hat. Alben, die immer einen sehr persönlichen Einblick in die Seele und die Emotionen der andalusischen Sängerin geben. Ob der Klassiker ' Tucson-Habana ' (produziert von Joey Burns & John Convertino von Calexico), das inspirierende ' Alma de Cantaora ' (inklusive des gleichnamigen Hits von 2012) oder das viel gelobte ' Espíritu del Sol ', das Solo-Repertoire von Amparo Sánchez ist so vielseitig und abwechslungsreich, dass kein Konzert dem anderen gleicht.

„Ritual Sonoro" bezieht sich auch auf das Leben der mexikanischen "Abuela Margarita" und das Buch, das Amparo Sánchez kürzlich über sie veröffentlicht hat und in dem sie "Magica y Cosmica" die Geschichte dieser inspirierenden Figur aus der spirituellen Welt Lateinamerikas erzählt.

Bei dieser Tour wird Amparo Sánchez auf der Bühne von 2 Sidekicks begleitet. An der Gitarre ist ihr treuer Gitarrist Willy Fuego, der seit 2010 mit Amparo unterwegs ist. Und der zweite ist der bekannte argentinische Komponist und Musiker Raly Barrionuevo. Er ist mit seiner Interpretation der argentinischen "Chacarera"-Musik sehr bekannt geworden. Durch die Vertiefung alltäglicher Themen ist es Raly gelungen, eine einzigartige Essenz in seinen Kompositionen einzufangen, die mit einer überbordenden Leidenschaft in seinen Liedern einhergeht. Manchmal typisch argentinische Volksmusik, manchmal sehr jazzig, manchmal sogar poppig. Raly war bereits mit Amparo Sánchez auf Tournee und sie werden nun gemeinsam auf Tour gehen. Eine besondere Überraschung für alle, die die lateinamerikanische Musikszene lieben!