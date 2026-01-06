Amphibienwanderung 2026 mit NABU Heilbronn und Umgebung e.V.

Ab 5 °C und feuchtem Wetter beginnen Erdkröten zu ihren Laichplätzen zu wandern. Diese Wanderung ist typisch für Amphibien.

Dabei müssen sie Straßen überqueren, was für die Tiere eine große Gefahr ist. Ehrenamtliche Helfer des NABU kontrollieren in den Nächten die Krötenzäune an den Straßen und tragen die Tiere sicher über die Straße. Wir gehen immer in Gruppen und freuen uns über Helfer*innen. Es gibt verschiedenen Einsatzorte im Stadt- und Landkreise Heilbronn z.B. Böckingen, Talheim und Flein.

Weitere Infos auf www.nabu-heilbronn.de/unsere-projekte/amphibienschutz/