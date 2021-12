Amrae – Irish/Celtic Folk

Das altirische Wort „Amrae“ bedeutet ungefähr „etwas Wundervolles“ – und so ist auch die Musik der Band Amrae. Sie ist an traditionellem Irish/Celtic Folk mit seinen Reels, Jigs und Songs interessiert, hat aber auch Bearbeitungen bekannter Hits der Dubliners und The Pogues im Programm. Außerdem unternimmt sie immer mal wieder kurze Streifzüge in andere Stilrichtungen wie Bluegrass, Jazz und Weltmusik. Die Arrangements der Stücke sind ganz auf die Besetzung der Band zugeschnitten: So endet auch schon mal ein im Original als für 120 Dudelsäcke komponiertes „Pipertune“ in einem Arrangement für Tin Whistle, Fiddle, Accordion, Guitar und Bass. Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete irische Speisen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.